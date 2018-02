Millie Bobby Brown e Paris Jackson são as novas caras da Calvin Klein

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:09 Facebook

Twitter

A Eleven de "Stranger Things" e a filha de Michael Jackson são as protagonistas da nova campanha da Calvin Klein, numa produção realizada de forma a promover a coleção de primavera da marca internacional.

A filha do rei da pop, Paris Jackson, e Millie Bobby Brown, conhecida pela sua participação na série "Stranger Things", da Netflix, são as caras da mais recente produção de moda da Calvin Klein.

As duas atrizes, que já tinham feito outros trabalhos para a mesma marca, juntam-se agora numa nova campanha com o propósito de promover a coleção da primavera de 2018, "A Nossa Família", que se destaca pelas cores vivas e as gangas.

Millie Bobby Brown, de apenas 14 anos, é já considerada um ícone de moda. A atriz britânica está prestes a arrancar com as gravações da terceira temporada de "Stranger Things".

Por sua vez, Paris Jackson, de 19, cujo trabalho enquanto modelo já não é novidade, volta a brilhar nesta nova produção. A jovem estreou-se no mundo da moda ao ser protagonista de uma sessão fotográfica da Chanel, no início de 2017.