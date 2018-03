Dúlio Silva Hoje às 13:39 Facebook

Millie Bobby Brown, cuja admiração pelo clã Kardashian é já conhecida, teve finalmente a oportunidade de se encontrar com a "socialite". O momento foi registado e partilhado nas redes sociais.

É uma das mais mediáticas famílias norte-americanas e o seu programa continua a conquistar milhões de fãs. Até a Eleven de "Stranger Things" acompanha as peripécias das famosas irmãs, tendo já confessado não perder um episódio.

Por várias ocasiões, Millie Bobby Brown admitiu ser uma espetadora assídua de "Keeping Up With the Kardashians", bem como admiradora de todo o clã. A estrela da Netflix tinha até já trocado alguns "tweets" com Kim Kardashian.

No decorrer desta semana, surgiu por fim a oportunidade de conhecer pessoalmente a "socialite", de quem já tinha revelado ser uma grande fã. O encontro foi registado através de um vídeo partilhado no Instastories, ferramenta da rede social Instagram.

"Vejam com quem estou nesta sexta-feira santa", disse a empresária aos seguidores, surgindo ao lado da jovem atriz. Visivelmente feliz, Millie Bobby Brown fez também questão de partilhar publicamente o momento com uma fotografia. "Feliz sexta-feira", legendou.

A protagonista de "Stranger Things" não foi a única a realizar um sonho. Há pouco tempo, Kim Kardashian admitiu que a série de ficção científica que Millie protagoniza é a sua favorita, sendo igualmente fã da atriz de 14 anos.