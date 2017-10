Ministra do Mar pede ajuda para encontrar o seu cão

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:22 Facebook

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, recorreu às redes sociais para apelar aos internautas que a ajudem a encontrar o seu cão, desaparecido desde as 12.00 do dia 30 de setembro.

"Ajudem-me a encontrar o Kiko!", exclamou a política, no decorrer desta semana, na sua conta pessoal do Facebook, numa publicação aberta. Segundo o registo efetuado no Encontra-me.org, uma conhecida plataforma destinada à divulgação de animais desaparecidos, o cão da ministra do Mar não é visto em Santarém desde o passado sábado.

Quase uma semana depois do seu desaparecimento, Kiko "ainda não apareceu", revelou, esta quinta-feira, Ana Paula Vitorino, uma vez mais por intermédio das redes sociais. "O seu instinto de sobrevivência e energia fazem-me acreditar que irá voltar para casa, esperando que ninguém lhe tenha feito mal", crê a também engenheira.

Nos últimos dias, tem-se criado uma corrente de solidariedade de apoio à ministra do Mar, somando centenas de partilhas e dezenas de mensagens.