A cantora "country" Miranda Lambert lamenta que a sua primeira canção no topo das tabelas de rádio desde 2014 seja um dueto com um homem. "Sim, tive de cantar com alguém com pénis para chegar a número um."

É uma das mais populares artistas de música "country". Tem milhões de fãs, vários álbuns de sucesso e é detentora de dois prémios Grammy. Ainda assim, Miranda Lambert tem tido alguma dificuldade em lançar músicas que alcancem o primeiro lugar das tabelas de rádio nos EUA.

Este verão, o tema "Drowns the Whiskey", que partilha com o cantor Jason Aldean, levou-a ao topo pela primeira vez desde 2014. Algo que, curiosamente, não a deixa particularmente feliz.

"Sim, tive de cantar com alguém com um pénis para chegar a número um. (...) É interessante que eu nem sequer tenha uma canção no top 20 há imenso tempo. E depois esta torna-se número um só porque tem um homem", denuncia a ex-mulher de Blake Shelton em conversa com o "The Washington Post". Mas ressalva: "Gosto muito do Jason Aldean. Foi uma boa música com um velho amigo."

"Drowns the Whiskey" foi lançada em maio e, em agosto, já liderava as tabelas. Miranda Lambert e Jason Aldean interpretaram juntos este mesmo tema, esta quarta-feira à noite, na cerimónia dos Country Music Awards.