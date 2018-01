Moby critica músicos por não serem capazes de dizer "nada de relevante ou político"

Hoje às 13:26 Facebook

Twitter

O norte-americano Moby mostrou-se indignado com a "falta de coragem" dos artistas que marcaram presença na cerimónia dos Grammy, na noite deste domingo. A maioria dos internautas não reagiu bem às declarações do cantor, que se manifestou através das redes sociais.

A 60ª edição dos prémios Grammy, que se realizou este domingo (29 de janeiro), destacou-se pelos protestos contra o assédio sexual. Logo na passadeira vermelha, as estrelas do mundo da música surgiram com rosas brancas nas mãos, mostrando o seu apoio ao movimento "Time"s Up".

Mas apesar da solidariedade que marcou a cerimónia, nem toda a gente considerou o esforço dos artistas suficiente. Moby, o conhecido cantor e DJ norte-americano, não poupou críticas aos presentes.

"Queridos músicos", começou por escrever na sua página de Facebook. "Estou a ver os Grammys e a única pessoa que teve a coragem de dizer alguma coisa relevante ou política foi Trevor Noah".

O cantor refere-se às palavras do apresentador que, ao anunciar o prémio de Melhor Álbum de Comédia, depois da atuação de Bruno Mars e CardiB, aproveitou para criticar Donald Trump. "Isso foi incrível", disse. "Eu adoro essa música. Leva-me de volta ao tempo em que Trump ainda não era presidente."

As declarações de Moby não ficaram por aqui. "A implacável autopromoção sem vergonha é lastimável. Músicos: vocês têm uma voz, uma audiência, e estão a desperdiçar isso. Que vergonha."

Os seguidores do artista não reagiram da melhor forma aos seus comentários, defendendo que cada pessoa tem a liberdade de abordar os temas que quiser.