O estilista Nuno Gama homenageou, este sábado, o guitarrista Zé Pedro, dos Xutos e Pontapés. O público que esteve presente na Moda Lisboa, aplaudiu de pé a iniciativa.

No ano em que a marca de Nuno Gama festeja 25 anos de existência, o estilista decidiu tornar memorável a data. No segundo dia do evento, quando todos pensavam que o desfile tinha terminado, eis que surge a música "Homem do Leme", imortalizada pelos Xutos e Pontapés, e interpretada pelo cantor Xande.

Os modelos que tinham desfilado anteriormente mantiveram-se estáticos na passerelle, e com os braços cruzados desenharam o símbolo "X", que caracteriza a banda, agora composta por Tim, Kalú, João Cabeleira e Gui.

O público presente no Pavilhão Carlos Lopes aplaudiu de pé, depois de perceber que se tratava de uma homenagem ao guitarrista português Zé Pedro, que morreu a 30 de novembro de 2017.

No final do desfile deste sábado, Nuno Gama, de 51 anos, explicou à imprensa que é uma "obrigação de todos" recordar uma personalidade que teve tanto impacto como Zé Pedro.

O artista português ficou conhecido por ser um dos fundadores de Xutos e Pontapés. Zé Pedro fez parte da banda portuguesa de rock até ao dia da sua morte, e ao longo da carreira, participou em músicas como "Minha Casinha", "Não Sou Único" e tantos outros sucessos.