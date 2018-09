Modelo Bella Hadid tem fortuna de 10 milhões de euros aos 21 anos

Nuno Azinheira 31 Maio 2018 às 15:35 Facebook

Twitter

As contas foram feitas pelo site Celebrity Net Worth, que avalia a fortuna da modelo norte-americana em 12 milhões de dólares, mais de 10 milhões de euros.

Filho de peixe sabe nadar. O ditado popular parece assentar como uma luva a Bella Hadid, a modelo americana que tem feito furor no mundo da moda e também nas redes sociais. Só no Instagram são mais de 18 milhões de seguidores.

O sucesso da modelo não se mede apenas pela sua popularidade na Internet. A sua conta bancária conta, de acordo com o site Celebrity Net Worth um confortável pecúlio: a sua fortuna está avaliada em 12 milhões de dólares, cerca de 10,3 milhões de euros.

Formada pela Parsons School of Design, Bella Hadid foi considerada um dos 50 melhores da Models.com em 2016. Cara da Victoria's Secret e de outras marcas de topo como a Tagheuer ou a Dior, a irmã de Gigi Hadid foi apontada pela revista financeira "Forbes" como a nona modelo mais bem paga em 2017.

A atração pelo dinheiro não é exclusivo de Bella. Toda a família é uma máquina financeira bem oleada, com uma fortuna avaliada em 144 milhões de euros. A irmã Gigi, com 23 anos, conta com um "pé de meia" de 11 milhões.

Ainda de acordo com a mesma fonte, a atriz Yolanda Hadid, a mãe das duas modelos, tem a sua fortuna calculada em 38 milhões de euros, enquanto o pai, um bem sucedido promotor imobiliário tem na conta 85 milhões de euros.