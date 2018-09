Modelo brasileira relata violência do ex-namorado que a levou à anorexia

Hoje às 16:03 Facebook

Jessica Aronis contou que foi alvo de agressões físicas por parte de um ex-namorado. A modelo juntou-se ao rol de mulheres que falam pela primeira vez de abusos de que foram vítimas para deixar uma mensagem de alerta.

Depois de ter conhecimento do caso de Melissa Gentz, uma brasileira que vive nos Estados Unidos e que gravou uma das muitas agressões de foi vítima por parte do ex-namorado, Jessica Aronis decidiu partilhar a sua história.

A manequim mostrou, esta sexta-feira, no Instastories, ferramenta do Instagram, um texto com o qual espera "ajudar outras mulheres". "Não nos podemos calar diante de coisas que acontecem cada vez com mais frequência (...). Os relacionamentos abusivos acabam com a nossa essência e a nossa energia. Chega a uma altura em que não sabemos mais quem somos", admite.

Jessica Aronis relata que nunca conheceu "um homem tão romântico" como o ex-namorado. "Foi tudo tão intenso e tão rápido que não demorou dois segundos para acreditar em tudo o que ele dizia", assegurou a modelo, confessando que a família e os amigos avisaram-na para ter cuidado.

Sem adiantar detalhes sobre o autor das agressões, Jessica Aronis garantiu que ainda hoje se lembra da "primeira bofetada" que levou. "[Foi] numa festa. Em frente a toda gente, pois é. Ele chegou a partir-me três telemóveis", afirmou.

Após partilhar estas palavras, a brasileira publicou ainda uma fotografia dos suas costas na época em que ocorreu esta relação. "Cheguei a pesar 49 kg e fui diagnosticada com anorexia (hoje já estou curada)", pode ler-se na imagem.