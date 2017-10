Modelo reage a anúncio acusado de ser racista

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:42 Facebook

Lola Ogunyemi, a protagonista do último anúncio de uma marca de cosméticos que recebeu duras críticas por difundir uma mensagem considerada racista, já se manifestou e mostrou-se incomodada com a forma como a sua imagem foi utilizada.

A modelo que foi vítima de racismo por parte do anúncio da Dove falou sobre a polémica através de um artigo de opinião publicado no jornal britânico "The Guardian". "Se eu tivesse a menor suspeita de que seria retratada como inferior, ou como 'antes' numa propagada de antes e depois, teria sido a primeira a dizer um enfático 'não'", escreveu.

Nas imagens, que rapidamente se tornaram alvo de fortes críticas nas redes sociais, uma mulher negra, representada por Lola Ogunyemi, transforma-se numa mulher branca depois de usar o gel de banho da marca.

Recorde-se que no último sábado, depois de a polémica atingir proporções inimagináveis e de várias pessoas terem partilhado anúncios antigos da marca também considerados discriminatórios, a Dove pediu desculpa pelo sucedido através do Twitter.

"Uma imagem que recentemente postamos no Facebook falhou ao representar mulheres negras. Sentimos muito pela ofensa que isso provocou", pode ler-se na mensagem deixada na rede social.

Ainda assim, o público continuou a mostrar desagrado e parece não perdoar o ocorrido. "As mulheres negras gastam quase oito mil milhões de dólares com a indústria da beleza. É algo demasiado grande para se 'falhar', Dove. Essa 'desculpa' é ofensiva", escreveu a escritora e ativista Brittany Packnett no seu perfil de Twitter.

Ogunyemi é, contudo, mais branda com a marca e deixa claro que tudo não passou de uma incorreta interpretação da mensagem. "A narrativa foi escrita sem fornecer aos consumidores um contexto no qual basear uma opinião informada. Não sou apenas uma vítima silenciosa de uma campanha de beleza mal interpretada. Sou forte, sou linda e não serei apagada", conclui.