Modelo entra em trabalho de parto depois de desfilar para Rihanna

João Manuel Farinha Hoje às 10:29 Facebook

Twitter

A modelo Slick Woods, esta quarta-feira participou no desfile da linha de lingerie de Rihanna, entrou em trabalho de parto imediatamente após o desfile. A manequim, de 22 anos, foi mãe de um menino.

O desfile de "lingerie" com a assinatura da cantora Rihanna, que decorreu esta quarta-feira, em Nova Iorque, contou com a participação de duas modelos grávidas. Uma delas entrou em trabalho de parto quando se dirigiu para os bastidores, no final do desfile.

Slick Woods, de 22 anos, terá sido prontamente assistida por paramédicos e levada para o hospital mais próximo, avança a imprensa internacional. A manequim deu à luz um menino, batizado com o nome de Saphir.

O pai do bebé é o também modelo, Adonis Bosso.