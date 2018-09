Modelo israelita Bar Refaeli está em Portugal e delicia-se com Lisboa

Nuno Azinheira Hoje às 11:59 Facebook

Twitter

A top model israelita Bar Refaeli, que namorou com Leonardo Di Caprio entre 2005 e 2011, está em Lisboa. A manequim partilhou fotografias no Chiado e junto ao Tejo.

Bar Refaeli conheceu Di Caprio em 2005 numa festa organizada pelos U2 em Las Vegas, nos Estados Unidos. Curiosamente, a banda irlandesa está em Lisboa para um duplo concerto na Altice Arena, este domingo e segunda-feira.

Não se sabe se a modelo israelita veio a Portugal para ver Bono e companhia, mas a profissional, que já assinou campanhas para a Louis Vuitton, Ralph Lauren, Victoria's Secret ou Hurley, está deliciada com a capital portuguesa.

No sábado, Bar Refaeli, de 33 anos, partilhou uma fotografia junto ao rio, com a Ponte 25 de Abril em pano de fundo. Mais tarde, nos Instastories da sua conta de Instagram, partilhou fotografias do Chiado e de uma refeição tipicamente portuguesa. Já este domingo, a manequim voltou ao Tejo.