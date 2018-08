Modelo marroquina diz ter dormido com Ronaldo durante a relação com Irina

Nuno Azinheira 20 Maio 2018 às 15:58 Facebook

A relação de Cristiano Ronaldo e Irina Shayk já lá vai mas ainda há quem queira voltar atrás no tempo. Amal Saber afirma ter dormido com o avançado do Real Madrid durante o seu namoro com a modelo russa.

Amal Saber é uma modelo marroquina que, de acordo com o jornal "The Sun", diz ter estado com Cristiano quando este ainda namorava com Irina. Em declarações ao jornal britânico, a jovem de 28 anos revelou como tudo se desenrolou.

Tudo começou, alegadamente, num restaurante em Madrid em 2014, quando Cristiano convidou Amal a juntar-se a ele num jantar. Na hora de se ir embora, a modelo alega que o capitão da seleção portuguesa a convidou para ir a casa dele.

Já na residência de CR7, o jogador convidou a modelo para ver os seus três cães. "Eu adoro cães e lembro-me que ele tinha três. Os canis eram aquecidos", afirmou Amal, acrescentando que "estava um pouco bêbeda".

Após a visita aos canis de Cristiano Ronaldo, os dois foram para o quarto do jogador onde alegadamente tudo se desenrolou de forma "carinhosa" pela noite fora até às cinco horas da manhã.

"Fomos para o quarto dele. Havia uma grande televisão e uma fotografia de Irina Shayk. Bebemos champanhe de melão e nenhum de nós vai esquecer aquela noite. Foi especial. Fomos muito carinhosos e estivemos juntos até as 5 da manhã", explicou a modelo marroquina.

Não houve mais nada depois daquela noite. Semanas depois, Cristiano deixou de responder às mensagens de Amal. "Não sei se ela [Irina] descobriu mensagens minhas ou se foram os amigos dele que não queriam que eu continuasse a vê-lo, mas semanas depois tudo acabou", afirmou.

Recorde-se que a relação entre CR7 e Irina Shayk terminou em 2015, depois de a modelo russa ter alegadamente descoberto que o jogador português trocava mensagens com outras mulheres.

Atualmente, Cristiano é pai de Cristiano Júnior (sete anos), dos gémeos Eva e Mateo (11 meses) e ainda de Alana Martina (seis meses) fruto da relação que mantém com a espanhola Georgina Rodriguez.