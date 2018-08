Modelo Miranda Kerr é mãe pela segunda vez

João Manuel Farinha 10 Maio 2018 às 12:22 Facebook

O segundo filho de Miranda Kerr nasceu na passada segunda-feira, num hospital de Los Angeles. Hart, assim se chama o bebé, é o primeiro filho do casamento da modelo australiana com Evan Spiegel, fundador da rede social Snapchat.

A manequim Miranda Kerr deu à luz um menino na passada segunda-feira, dia 7 de maio, no hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles. A notícia foi avançada pelo site TMZ, que teve acesso à certidão de nascimento do bebé.

O menino foi batizado com o nome Hart, no que a imprensa internacional diz ser uma homenagem ao avô paterno, que tinha o mesmo nome.

Casados há um ano, Miranda Kerr, de 35 anos, e Evan Spiegel, de 27, anunciaram em novembro que estavam à espera do primeiro filho em comum. Hart veio juntar-se a Flynn, de sete anos, nascido do anterior relacionamento da modelo com o ator Orlando Bloom, terminado em 2013.