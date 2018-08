Modelo "plus size" Tess Holliday arrasa em fato de banho

Carolina Morais Hoje às 15:41 Facebook

A irreverente modelo "plus size" norte-americana partilhou no Instagram a capa da mais recente edição da "Cosmopolitan" britânica, onde surge confiante em fato de banho.

"Já sou, literalmente, uma 'Cosmo girl'! Nem acredito que estou a dizer isto! Obrigada por esta incrível oportunidade. Se tivesse visto um corpo como o meu nesta revista quando era pequena, teria mudado a minha vida e espero que isso aconteça para alguns de vocês".

Esta é a mensagem que Tess Holliday, modelo "plus size" norte-americana, escreveu aos seus 1,6 milhões de seguidores no Instagram, junto da imagem de capa da mais recente edição da "Cosmopolitan" britânica. A mesma onde surge em grande destaque, em fato de banho.

Mãe de dois filhos, Holliday desabafa na entrevista à publicação britânica sobre a sua saúde mental. Entre janeiro de 2017 e a primavera deste ano, a modelo sentia-se como uma panela de "água a ferver". "Lembro-me vividamente de estar a conduzir com o Bowie [filho de dois anos] no carro e de pensar: 'Só quero desaparecer'. Sentia, nessa altura, que estava a causar dor a toda a gente à minha volta. Parecia um buraco negro sem fim. Estava farta de sofrer... não queria estar mais aqui."

A modelo falou ainda sobre a sua campanha #effyourbeautystandards, que descolou rapidamente no Instagram de forma imprevisível. "Criei a campanha porque estava frustrada. Estava irritada e triste porque as pessoas continuavam a comentar fotografias minhas a dizer: 'És demasiado gorda para usar isso!' ou 'Tapa-te! Ninguém quer ver isso!'.

Conhecida pela sua autoconfiança e irreverência, Tess Holliday admitiu ainda que nem sempre foi assim. "Nunca tive tanto peso na minha vida e foi preciso ficar mais pesada para finalmente gostar de mim como sou."

Na entrevista, a norte-americana de 33 anos desabafa ainda sobre as duas ocasiões em que foi sexualmente abusada pelo mesmo homem. Algo que afetou a sua relação com o atual marido. "O Nick foi o primeiro homem com o qual tive sexo nua. É o primeiro homem com o qual tive sexo mais de três vezes - o resto foram 'one-night stands'".

A edição de outubro da "Cosmopolitan" britânica é publicada na sexta-feira.