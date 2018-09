Modelo portuguesa Isilda Moreira participará no Victoria's Secret Show

AFS Hoje às 12:57 Facebook

A modelo portuguesa Isilda Moreira continua a dar cartas no estrangeiro. Da cidade de Nova Iorque para o resto do mundo, a jovem utilizou a sua conta na rede social Instagram para revelar aos fãs que vai participar no desfile anual da Victoria's Secret.

Através de uma emotiva mensagem partilhada naquele veículo social na noite desta sexta-feira, Isilda Moreira explicou que um dos seus maiores sonhos está a tornar-se numa realidade e que gostaria de tentar encontrar palavras para descrever aquilo que sente.

"Cada passo que dei em conjunto com todos estes seres incríveis que acreditaram em mim leva-me simplesmente a dizer: Eu vou estar no desfile de 2018 da Victoria's Secret", revelou a jovem modelo de ascendência cabo-verdiana.

Aos 19 anos, e apenas quatro de carreira, Isilda não para de colher frutos a nível internacional. Depois de ter vingado em Portugal e ter sido capa da revista "Vogue", há dois anos, viu o seu nome ser mencionado, em março do ano passado, num artigo da "Forbes", que destacava a qualidade dos manequins portugueses.

No desfile que vai realizar-se perto do final do ano, nos Estados Unidos, Isilda Moreira deverá ter a companhia de Sara Sampaio, supermodelo natural do Porto que no ano passado foi um dos rostos em destaque no desfile da Victoria's Secret.