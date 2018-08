Momento ternurento entre Cláudia Vieira e filha derrete fãs da atriz

Hoje às 17:10 Facebook

Twitter

Cláudia Vieira está a morrer de saudades da filha, Maria, como fez questão de assinalar nas redes sociais. O momento deixou os seguidores enternecidos.

A atriz, que tem estado ocupada com as gravações da novela "Alma e Coração", da SIC, partilhou com os fãs as saudades que sente da filha, fruto da relação que teve com Pedro Teixeira.

"Saudades deste namoro", escreveu Cláudia Vieira, este sábado, na legenda de uma publicação no perfil de Instagram, que ilustrou com quatro fotografias nas quais aparece abraçada a Maria.

Em apenas três horas, o "post" contabilizou 21 mil "gostos" e diversos comentários de internautas que ficaram enternecidos com o gesto da profissional, 40 anos. "Que cumplicidade", escreveu um admirador. "São lindas", disse outro.