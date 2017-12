Mónica Jardim e Goucha: O "inesperado" encontro num outro ponto da Europa

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:25 Facebook

Os dois estão de férias. Ela para assinalar mais um aniversário e ele para cumprir a tradição de passar o Natal fora do país. Mónica Jardim e Manuel Luís Goucha escolheram o mesmo destino e tiveram a "feliz coincidência" de se encontrarem em Viena de Áustria.

Nas redes sociais, os dois apresentadores da TVI partilharam o seu testemunho sobre este curioso episódio que protagonizaram esta sexta-feira.

"Este ano escolhi Áustria como destino e quis o destino que me cruzasse neste dia tão especial com alguém por quem sinto uma profunda admiração... mais um capricorniano", escreveu Mónica Jardim na rede social Facebook, para a seguir agradecer ao "querido Manuel Luís Goucha pelo mimo, pela companhia deliciosa e pelo almoço maravilhoso".

Na sua conta de Instagram, a apresentadora considerou esta refeição o seu "segundo presente de aniversário". "O inesperado transformou-se em maravilhoso!", exclamou Mónica Jardim, que assinalou esta sexta-feira o seu 42.º aniversário.

Na sua página de Facebook, Manuel Luís Goucha dividiu o mesmo registo fotográfico partilhado pela colega de profissão. Como legenda, escreveu: "A festejar o aniversário da Mónica Jardim! Que feliz coincidência estarmos na mesma cidade!"

A estrela da TVI tem partilhado com os fãs a sua jornada na Áustria, onde passará o Natal e também o seu aniversário, que se assinala no mesmo dia. Na noite passada, por exemplo, Goucha assistiu a um concerto de Natal. O apresentador, de 62 anos, viajou na companhia de Rui Oliveira, com quem mantém uma relação há 18 anos.