A antiga estagiária da Casa Branca Monica Lewinsky saiu de palco durante uma conferência em Jerusalém, esta semana, depois de lhe perguntarem se ainda esperava um pedido de desculpas de Bill Clinton.

Por mais que tente, Monica Lewinsky parece ser incapaz de se dissociar do caso extraconjugal que teve com Bill Clinton há 23 anos, quando este era presidente dos EUA. Esta semana, ao participar numa conferência em Jerusalém, Israel, sobre os perigos das redes sociais, a antiga estagiária da Casa Branca abandonou o palco quando a conversa mudou, subitamente, num sentido indesejado.

"Ainda espera um pedido de desculpas? Um pedido de desculpas pessoal?", questionou a entrevistadora, Yonit Levi. Ao que Lewinsky retorquiu: "Peço desculpa. Não serei capaz de fazer isto."

Mais tarde, nas redes sociais, a norte-americana de 45 anos esclareceu o sucedido. "Hoje, depois de uma conversa sobre os prós e contras da Internet, era suposto haver uma entrevista de 15 minutos para aprofundar o conteúdo do meu discurso. Os parâmetros eram claros sobre o que iríamos discutir. Na verdade, a primeira pergunta que a entrevistadora fez já me tinha sido feita no dia anterior. Eu disse que estava fora dos limites", começou por explicar.

"Quando ela me fez a pergunta em palco, com um desrespeito flagrante do nosso acordo, tornou-se claro para mim que havia sido enganada. Fui-me embora porque é hoje mais importante do que nunca que as mulheres se defendam e não permitam aos outros controlar a sua narrativa. À plateia: sinto muito que esta palestra tenha terminado desta forma."

Quando tudo aconteceu, a conferência estava a ser transmitida em direto pela televisão israelita.