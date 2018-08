Monica Lewinsky "desconvidada" para evento com Bill Clinton

Nuno Azinheira 10 Maio 2018 às 17:24 Facebook

Durante a década de 90, Monica Lewinsky e Bill Clinton envolveram-se sexualmente quando a designer de moda era estagiária na Casa Branca durante o governo do presidente.

Já se passaram mais de duas décadas, mas os dois intervenientes não se podem encontrar no mesmo local. Foi a própria que o deu a entender no Twitter.

Agora com 44 anos, a designer foi convidada para um evento sobre "mudança social", mas o convite durou pouco tempo. Isto porque o antigo presidente Bill Clinton, que deixou a Casa Branca em 2001, no final do seu segundo mandato, também foi convidado. Resultado: acabaram por "desconvidar" Monica Lewinsky.

"Querido mundo: por favor não me convide para um evento (especialmente sobre mudança social) e - depois de aceitar - desconvidar-me porque Bill Clinton decidiu participar/foi convidado", escreveu no Twitter.

Noutra publicação, a designer de moda complementou a mensagem com um "P.S". "E definitivamente, por favor, não tente amenizar a situação insultando-me com uma oferta de um artigo para a vossa revista".

O porta-voz do antigo presidente dos Estados Unidos também utilizou a rede social para se pronunciar sobre o assunto, afirmando que Bill Clinton "não sabia do convite ou da anulação do mesmo" a Monica.

"O Presidente Clinton foi convidado para discursar na Cimeira da Filantropia 'Town & Country'. Aceitou de bom agrado. Nem ele nem a sua equipa sabiam nada sobre o convite ou a sua anulação", escreveu Angel Ureña.

A revista "Town & Country", organizadora deste evento, ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Bill Clinton, um presidente democrata entre dois republicanos George Bush e George W. Bush (pai e filho), terminou as suas funções com a popularidade em alta, mas o seu segundo mandato foi instável, com um processo moroso em que foi acusado de perjúrio e obstrução à justiça, na sequência de uma acusação de assédio sexual que lhe foi feita por Paula Jones, quando o antigo presidente ainda era governador do Arkansas.

Perante a ameaça de "impeachment", decorrente do processo movido em 1998, viria a ser absolvido um ano mais tarde pelo Senado dos Estados Unidos.