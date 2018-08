Moradia de Bella Swan em "Crepúsculo" à venda por 350 mil dólares

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:20 Facebook

Twitter

Já alguma vez imaginou assistir a um filme e saber que parte do cenário é a sua própria casa? Pois bem, alguém terá essa oportunidade. A moradia de Bella Swan, no primeiro filme da saga "Crepúsculo", está à venda por 350 mil dólares.

Dez anos depois de ter feito parte do primeiro capítulo do conjunto de histórias da saga "Crepúsculo", a habitação que começou por acolher, inicialmente, a personagem interpretada pela atriz Kristen Stewart está praticamente inalterável.

Localizada na cidade de St. Helens, no estado norte-americano de Oregon, a vivenda de dois andares tem quatro quartos, uma sala de estar apetrechada de uma lareira e até um quintal com um pequeno pátio no seu interior. Para os potenciais interessados, saiba-se que terão de desembolsar uma quantia de aproximadamente 308 mil euros.

Esta foi a primeira casa de Bella Swan depois de se mudar de Washington para aquela pequena cidade situada na zona noroeste dos Estados Unidos, a cerca de 60 quilómetros da costa banhada pelo oceano Pacífico, para poder morar com o pai.

Foi precisamente a partir daí que toda a história se desencadeou, com a comum mortal a envolver-se num triângulo amoroso com o vampiro Edward Cullen, cujo papel é desempenhado por Robert Pattinson, e o lobisomem Jacob Black, o ator Taylor Lautner.

Nos capítulos seguintes da saga, a produção decidiu deixar de filmar no interior da casa que agora se encontra à venda, mas replicou todo o cenário para o interior de um estúdio.