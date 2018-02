Morreu John Mahoney, ator da série "Frasier"

AFS Hoje às 11:32 Facebook

John Mahoney morreu no domingo, aos 77 anos. O ator que ficou conhecido por interpretar o pai do protagonista da série "Frasier", faleceu numa unidade de cuidados paliativos em Chicago, nos EUA.

A notícia foi dada pelo agente do ator à revista "Variety". Em declarações à publicação norte-americana, Paul Martino não especificou a causa da morte.

John Mahoney tornou-se conhecido do grande público ao dar vida a Martin Crane, pai de Frasier Crane, protagonista da série "Frasier", da NBC. A série esteve no ar durante 11 anos (1993-2004).

O papel de Martin Crane valeu-lhe um prémio do Screen Actor Guild (SAG), bem como duas nomeações para os Emmy e outras tantas para os Globos de Ouro.

No teatro, o intérprete britânico, natural de Blackpool, ganhou um prémio Tony, em 1986, pelo papel em "The House of Blue Leaves". John Mahoney nunca casou nem teve filhos.