Morreu o ator norte-americano Christopher Lawford

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:01, atualizado às 11:04 Facebook

Twitter

O ator norte-americano Christopher Lawford morreu esta terça-feira. Sobrinho de John F. Kennedy, tinha 63 anos. A causa está por revelar.

A notícia foi dada pela prima do intérprete de filmes como "O Exterminador do Futuro 3: A rebelião das máquinas" e séries como "General Hospital" e "Frasier". "Lamentamos a perda do meu primo Christopher Lawford, que descanse em paz", escreveu Kerry Kennedy nas redes sociais.

De acordo com o site TMZ, o ator, que era sobrinho do antigo presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, sentiu-se mal durante uma aula de ioga. Acabaria por perder a vida.

O seu corpo foi sujeito a autópsia e, segundo o mesmo site sobre celebridades, Lawford morreu de "causas naturais". Resta a confirmação oficial.

Christopher era casado com Mercedes Miller desde 2014. Deixou três filhos de um casamento anterior. David, de 31 anos, Savannah, de 28, e Mateus, de 23.