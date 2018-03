Morreu o filho de Santiago Cañizares, antigo guarda-redes do Real Madrid

Dúlio Silva Hoje às 18:14 Facebook

Santiago Cañizares, antigo guarda-redes espanhol, anunciou esta sexta-feira a morte do filho de cinco anos. Santi lutava contra um cancro há mais de um ano.

Numa mensagem publicada no Twitter, o jogador que passou por clubes como Celta de Vigo, Real Madrid e Valência, e ainda pela seleção espanhol, anunciou a partida do filho e agradeceu todo o apoio que lhe foi prestado nesta fase da sua vida.

"O meu filho Santi faleceu. Creio que devo ser eu a contar-vos, em agradecimento por todas as demonstrações de carinho que recebi da vossa parte. Partiu rodeado de paz e compreendendo a sua missão nestes cinco anos que nos acompanhou", pode ler-se no perfil da referida rede social do atual comentador desportivo.

Também Mayte Garcia, mulher de Cañizares, recordou Santi, partilhando publicamente uma emotiva mensagem, acompanhada de uma fotografia do filho. "Meu amor, minha vida, meu anjo, obrigado por tudo o que me ensinaste e pela paz que me deixas. Vou respirar e viver por ti. Sempre comigo. Amo-te."

Santi era um dos trigémeos e um dos quatro filhos que nasceram do casamento de Santiago Cañizares e Mayte Garcia, segunda mulher do antigo futebolista.

Segundo o jornal "El País", o estado de saúde de Santi ter-se-á agravado nas últimas duas semanas, depois de uma fase em que apresentava sinais de melhorias.