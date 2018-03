Mulher de ator inglês teve "caso" com jornalista que acusou de assédio

Nuno Azinheira Hoje às 11:54 Facebook

Livia Giuggioli, mulher de Colin Firth, confirmou ter tido um caso com o jornalista italiano, que acusou de assédio. A confirmação foi feita através de um comunicado oficial do casal.

"Há uns anos, Collin e Livia decidiram separar-se em privado. Durante esse tempo, Livia esteve numa relação curta com o senhor Brancaccia", começou por explicar o casal no comunicado enviado à imprensa e citado pelo "The Times".

Na mesma posição oficial, o casal, "que desde então mantém-se junto", acusa o jornalista italiano de ter protagonizado uma "aterradora campanha" de assédio.

"O senhor Brancaccia manteve uma campanha aterrorizadora de assédio durante diversos meses, grande parte da qual está guardada. Por razões óbvias, os Firth nunca tiveram nenhum desejo de tornar público este assunto", lê-se no comunicado enviado pelos representantes do casal..

O caso entre a mulher de Collin Firth e Marco Brancaccia foi tornado público pelo jornalista, que trabalha para a agência italiana Ansa, que negou qualquer assédio, e adiantou ainda que o romance durou entre 2015 e 2016.

O jornalista contou à publicação italiana "La Repubblica" que enviou apenas "duas mensagens no WhatsApp" e um "correio electrónico", depois de Livia, 48 anos, ter terminado o caso em junho de 2016.

"Enviei um correio eletrónico a Collin a explicar a relação que tinha com Livia, e agora arrependo-me de o ter feito. Ela apresentou queixa com medo que eu viesse a público contar as coisas que sei sobre o seu casamento e o seu trabalho", revelou Brancaccia, que acrescentou ainda ter recebido "diversas mensagens de amor, fotografias e vídeos" da realizadora de cinema.

Collin Firth e Livia estão casados há mais de 20 anos e tem dois filhos em comum, Luca, de 16 anos, e Matteo, de 13.