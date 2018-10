Mulher de El Chapo tem vida de luxo enquanto marido espera julgamento

Hoje às 11:35 Facebook

A mulher do narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, mais conhecido por El Chapo, vive uma vida de luxo enquanto o marido está detido numa prisão de alta segurança em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a aguardar julgamento.

Emma Coronel tem apenas 29 anos e uma vida de luxo. A antiga rainha de beleza mexicana e mulher do traficante de drogas El Chapo não se inibe com a detenção do marido e nas redes sociais tem exibido todo o esplendor que a rodeia.

Embora não sejam muitas as fotografias que partilha no Instagram, em quase todas elas se pode notar que a vida que leva não é para qualquer um. Seja de férias em locais paradisíacos ou vestida com luxuosas marcas, Emma não esconde a sua felicidade.

No entanto, as críticas contra a mulher de El Chapo têm subido de tom à medida que as imagens são publicadas. Ainda em setembro, por exemplo, organizou uma exuberante festa de aniversário para as duas filhas gémeas, Emaly e Maria, de sete anos, num salão repleto de objetivos alusivos à conhecida boneca da Barbie.

Por este motivo, muitos internautas reagiram em fúria e acusaram Emma Coronel de estar a usar "dinheiro de sangue" do império montado pelo marido, que em janeiro do ano passado foi extraditado do México para uma prisão de alta segurança localizada na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Em entrevista ao "The New York Post", um antigo agente da Drug Enforcement Administration (DEA), órgão de polícia federal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos cuja missão passa por reprimir e controlar o tráfico de drogas, admitiu que considera toda a história em torno de Emma como "surreal" e que ela "ostenta a sua riqueza e estilo de vida na frente do rosto de todos".

A seleção do júri para o julgamento de El Chapo, que deverá demorar cerca de quatro meses, está agendada para o dia 5 de novembro. No entanto, os advogados do mexicano já admitiram que não vão conseguir estar prontos para o representar nessa data, devido ao elevado número de documentos que tem o processo.