Mulher de George Clooney é uma das melhores amigas de Meghan Markle

Nuno Azinheira 03 Junho 2018 às 14:57 Facebook

Twitter

Meghan Markle e Amal Clooney são as melhores amigas e é por esse motivo que o casal Clooney figurou na lista de cerca de 600 convidados presentes no casamento do ano no Reino Unido.

A amizade entre as duas já é antiga, mas aprofundou-se após a chegada da agora duquesa de Sussex a Inglaterra. Segundo fonte próxima de Meghan revelou à revista "People", terá sido mesmo Amal a ajudá-la na sua integração na capital inglesa.

Outra das causas para a estreita relação entre ambas estará no interesse que têm pelo apoio a causas humanitárias. Recorde-se que antes de se casar com Harry, Meghan tornou-se embaixadora global da World Vision Canada, que ajuda crianças desfavorecidas a superar a pobreza, e trabalhou ainda com a Entidade para Igualdade de Género e Emancipação das Mulheres, das Nações Unidas.

A confirmar a proximidade entre Amal e Meghan está o facto de o casal Clooney ter feito parte dos 200 convidados, entre familiares e amigos mais chegados, que estiveram presentes na festa noturna que se seguiu à boda, organizada pelo Príncipe Carlos na Frogmore House.

Amal é uma advogada de origem libanesa e casou-se com George Clooney em setembro de 2014, numa luxuosa cerimónia em Veneza. Em junho do ano passado foram pais de gémeos.