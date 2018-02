Mulher de Jamie Dornan nunca o viu em "As 50 sombras"

AFS Hoje às 15:54 Facebook

Twitter

No programa de Ellen DeGeneres desta quarta-feira, Jamie Dornan revelou que a mulher nunca o viu em nenhum dos filmes da saga "As 50 sombras", na qual o ator é personagem principal.

Foi no "The Ellen DeGeneres Show" que Jamie Dornan confessou que a mulher nunca o viu no papel de Christian Grey. O ator de 35 anos, protagonista dos filmes "As 50 sombras de Grey" (2015) e "As 50 Sombras Mais Negras" (2017), disse ainda que não queria que Amelia Warner o visse em cenas sedutoras. "Eu não quero ter de pagar um bilhete para ela gostar... tu sabes", afirmou Dornan.

Confrontado pela apresentadora e comediante norte-americana sobre a dificuldade de chegar a casa no dia Dia de São Valentim, dia em que é lançado "As 50 Sombras Livre" - o terceiro título da saga - e ser visto como a personagem que a interpreta, o ator esclareceu: "Eu gosto de pensar que ela [a mulher] está mais apaixonada por mim".

Jamie, que no filme interpreta um dos jovens empresários mais promissores do mundo, é pai de Dulce, de cinco anos, e Elva, de dois, fruto do casamento que mantém desde 2013 com a cantora e atriz britânica.