Mulher de Luís Figo aquece inverno com imagem sensual

Baixas temperaturas? Não em todo o lado. Se em Portugal o inverno está a ser rigoroso, o mesmo não se pode dizer das atuais condições climatéricas do México. Helene Svedin comprovou-o com uma imagem em que exalta toda a sua sensualidade.

O registo fotográfico foi partilhado pela modelo sueca na quarta-feira, na rede social Instagram, onde este verão fez furor ao partilhar imagens suas em fato de banho. Desta vez, não foi exceção.

A mulher de Luís Figo, de férias com a família no México, mostrou que neste país não há espaço para o inverno. Antes para as altas temperaturas. Foi em biquíni, realçando a sua excelente forma física, que Helene Svedin, de 43 anos, se mostrou na sua chegada ao areal mexicano.

Casados desde 2001, a modelo sueca e o antigo jogador de futebol são pais de três filhas: Daniela, de 18 anos, Martina, de 15, e Stella, de 13.