Mulher de Luís Figo deslumbra em alto mar

Luís Figo é um homem de sorte. E a cada ano que passa parece que a sorte aumenta. A fotografia partilhada por Helene Svedin esta segunda-feira é prova disso e de que a ex-modelo sueca continua em excelente forma.

Pode até não parecer mas Helene Svedin já tem 43 anos. A modelo sueca, casada com ex-futebolista Luís Figo, continua a deslumbrar por onde quer que passe e nem em alto-mar deixa de o fazer.

De férias num destino desconhecido, a antiga manequim publicou uma fotografia no Instagram em que exibe um fato de banho preto e mostrou que ainda é uma especialista em posar para a objetiva. Frases como "o fato de banho assenta-te muito bem", "simplesmente maravilhosa" ou "sempre a considerei uma das mulheres mais bonitas de sempre" são algumas das que mais se destacam na caixa de comentários da imagem.

Ainda que Helene não tenha indicado a sua localização, é provável que a fotografia tenha sido registada em Portugal. Na passada semana, a ex-modelo partilhou uma fotografia que mostrava como o fumo do incêndio de Monchique era visível desde a casa que a família tem no Algarve, além de que o antigo craque se tem divertido a fazer surf na praia da Cardoama, em Vila do Bispo, também no Algarve.