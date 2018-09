Mulher de Richard Gere mostra-se feliz com gravidez

Nuno Azinheira Hoje às 14:13 Facebook

Grávida de quatro meses e meio, a espanhola Alejandra Gere partilhou este sábado o seu estado de graça com os seguidores. A empresária está feliz com a gravidez.

É verdade que nenhum dos dois se pronunciou sobre o momento feliz que estão a viver, mas a gravidez de Alejandra Gere soma e segue. Casados desde maio, o ator e a empresária continuam a viver a sua "lua de mel".

Agora na região da Toscana, em Itália, Alejandra, de 35 anos, partilhou na sua conta de Instagram uma fotografia em que surge de perfil e vestido largo. A imagem foi suficiente para vários comentários dos fãs e desejos de felicidades.

"É menina ou menino?", "Que doçura de mamã" e "Estás estupenda e a tua cara é o espelho do teu coração" são alguns dos comentários de seguidoras, a que Alejandra fez questão de responder individualmente.

A empresária não esconde a sua felicidade. "E a felicidade é isto! Um passeio por uma bonita cidade e simplesmente desfrutar", escreveu na legenda da fotografia"

O bebé será o primeiro fruto do matrimónio, pelo civil, de Richard Gere, 69 anos, e Alejandra Silva, consumado em abril. O norte-americano conheceu a espanhola em 2014, em Itália, numa altura em que a empresária se estava a divorciar do geólogo Govin Friedland, de quem tem um filho, Albert, de cinco anos.

Também o ator já tem um filho, Homer James, de 18, fruto do enlace com a atriz Carey Lowell. Antes, Richard Gere fora casado com a modelo Cindy Crawford.