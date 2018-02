Mulher de Rui Patrício deixa mensagem especial ao guarda-redes

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:57 Facebook

Trinta anos é uma data especial e a mulher do jogador do Sporting não a deixou passar em branco. O guarda-redes está fora do país, em trabalho, mas Vera Ribeiro fez questão de deixar uma mensagem especial à sua cara-metade.

Vera Ribeiro e Rui Patrício não podem estar juntos esta quinta-feira, dia de aniversário do futebolista, mas a psicóloga clínica arranjou uma forma de contornar a distância e felicitar o companheiro pelas 30 primaveras.

"Feliz aniversário, querido! Agradecimento eterno em estar mais um ano na tua companhia", escreveu Vera Ribeiro na mensagem publicada nas redes sociais, na qual aproveitou ainda para desejar um bom jogo e enaltecer as qualidades humanas do guardião leonino.

"Super-pai, marido, amigo. Estás sempre perto do nosso coração! Parabéns, meu amor! Estamos à tua espera. Bom trabalho para daqui a pouco", acrescentou.

Na fotografia publicada pela psicóloga no Instagram, Rui Patrício tem ao colo o primeiro filho da relação com Vera Ribeiro. Pedro completou um ano no passado mês de agosto e pouco tempo depois deu as boas-vindas a uma irmã, Eva, nascida em outubro.

Rui Patrício está no Cazaquistão, onde o Sporting joga esta quinta-feira a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, frente ao Astana.