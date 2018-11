Mulher que socorreu Heather Locklear faz queixa contra a atriz

DS Hoje às 13:27 Facebook

Twitter

A atriz norte-americana Heather Locklear está a ser processada por uma socorrista de Los Angeles, Estados Unidos, por alegadamente a ter agredido quando esta se deslocou à sua moradia para responder a uma chamada de emergência.

O caso remonta a junho deste ano. Uma equipa de emergência daquela cidade dos Estados Unidos deslocou-se à moradia de Heather Locklear, em Thousand Oaks, de modo a socorrer a atriz, de 57 anos, que viria a ser internada com suspeitas de uma overdose.

No entanto, ao chegarem ao local, a intérprete mostrou-se pouco colaborativa. Segundo relatou, na altura, um porta-voz da polícia local aos órgãos de comunicação social, Locklear estava "extremamente intoxicada" e terá mesmo partido para a violência física.

Quatro meses depois, Jennifer Hayn-Hiton, uma das socorristas que acorreu ao local, avançou com um processo contra aquela que foi considerada, em tempos, a "namoradinha" dos Estados Unidos, alegando, segundo o site TMZ, que foi agredida e ofendida e que saiu do local com ferimentos nas mãos e nos pés, facto que a terá impossibilitado de trabalhar de forma normal no dia seguinte aos acontecimentos.

Heather Locklear, que se encontra internada desde então numa clínica de reabilitação, ganhou fama depois de participar na mítica série dos anos 1990 "Melrose Place", na qual desempenhou o papel de Amanda Woodward.