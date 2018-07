Músicos dos D.A.M.A "apadrinham" o primeiro filho de Miguel Cristovinho

Dúlio Silva 27 Abril 2018 às 14:03 Facebook

Na manhã seguinte ao seu nascimento, o primeiro filho de Mia Rose e Miguel Cristovinho recebeu a visita dos amigos com quem o seu pai forma o grupo musical D.A.M.A. O encontro foi partilhado nas redes sociais.

Orgulhosos do "sobrinho" que acabara de nascer, Miguel Coimbra e Francisco Maria Pereira (Kasha) deslocaram-se ao hospital onde, esta quarta-feira, Mia Rose deu à luz Mateus Rosa Cristovinho.

Coimbra pegou ao colo o "ovinho", como o casal foi chamando o bebé ao longo dos últimos meses, e, juntos, os D.A.M.A fotografaram-se com o novo elemento da família. "Amor, só Amor" foi a legenda escolhida por Kasha para descrever a imagem, que enterneceu a vasta legião de fãs da banda.

Mateus é o primeiro fruto do casamento da cantora Mia Rose e do músico Miguel Cristovinhos. Os dois trocaram alianças a 29 de setembro do ano passado.