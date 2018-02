Na reta final da gravidez, Chrissy Teigen publica foto ousada

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:26 Facebook

Chrissy Teigen publicou uma imagem ousada nas redes sociais, acompanhada de uma descrição bem-humorada. Prestes a ser mãe pela segunda vez, a modelo posou nua para a objetiva enquanto fazia uma salada.

Aos 32 anos, a mulher do cantor John Legend, de 39, está grávida pela segunda vez e não podia estar mais confiante com o corpo que tem. Sorridente e bem-disposta, Chrissy Teigen foi fotografada nua enquanto fazia uma salada e partilhou a imagem nas redes sociais.

"Por favor, não me julguem. Sou uma mulher forte e orgulhosa que faz saladas, que é natural e tenta viver a sua vida", escreveu a manequim na legenda da fotografia publicada na rede social Instagram, tendo recorrido a dois "emojis" de saladas para cobrir o peito.

Casados desde 2013, ChrissyTeigen e John Legend já são pais de uma menina, Luna, de quase dois anos, e estão à espera de um rapaz. O sexo do bebé foi revelado pela modelo no passado mês de janeiro, através de uma fotografia tirada na cerimónia dos Grammy. Os dois filhos do casal foram concebidos com recurso à fertilização "in vitro".