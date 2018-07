Namorada de Avicii revela imagens inéditas do DJ com o filho dela

Dúlio Silva 28 Abril 2018 às 11:22 Facebook

Twitter

Uma semana depois de Avicii ter sido encontrado sem vida numa unidade hoteleira em Omã, Tereza Kacerová prestou-lhe uma homenagem com uma carta que lhe é dirigida. A namorada do DJ divulgou ainda imagens inéditas do sueco e do seu filho, mostrando a ligação próxima que ambos mantinham.

O lado paternal do conhecido produtor musical está patente na série de fotografias divulgadas pela modelo checa Tereza Kacerová, que revelou ter sido a sua última namorada e que se mostrou incrédula com o desaparecimento repentino de Avicii, nome artístico de Tim Bergling. "Isto não faz qualquer sentido", diz.

"Passei os últimos dias à espera de acordar, à espera que alguém me dissesse que isto era uma piada de mau gosto. (...) Acho que, finalmente, estou a perceber que nunca mais te vou ver", escreve a jovem numa carta que dirige à sua cara-metade, partilhada no seu perfil de Instagram.

Tereza conta que a 20 de abril, dia em que o DJ foi encontrado morto, foi à sua casa para o sentir perto de si. "Deitei-me no teu chuveiro por longas horas e, quando saí e fui para o quarto, não estavas à minha espera. Não estavas sentado no meio da cama, a apoiares-te naquele travesseiro cinza medonho."

Além do relato emocionante da modelo checa, o que também emocionou os fãs de Avicii foi a sequência de fotografias nas quais o DJ surge cúmplice de Luka, o filho de Tereza Kacerová. No texto de homenagem da manequim, não faltam referências ao lado paternal de Avicii.

"Eu costumava dizer que o Luka nunca se lembraria de uma vida sem ti. Agora, espero que ele se lembre da vida dele contigo. Eu estarei lá para o lembrar. Vou mostrar-lhe. (...) Nos primeiros dias de namoro, eu costumava dizer que não entendia o porquê de o Luka ser tão apaixonado por ti... (...) Pergunto-me: tu tens sido a alma gémea dele o tempo todo?"

Ter um filho em comum, revela ainda, estava nos planos do casal. "Tu ainda não tinhas mostrado o pai incrível que serias. (...) Nunca acabei de te persuadir que o nome da nossa filha deveria ser Serafina", desvenda a namorada do DJ, cuja relação era mantida em total secretismo. "Queria que fosse nosso, apenas nosso, e que ele não fosse parte dessa loucura. Eu pensava: 'Se um dia for partilhar isto com o mundo, será quando estiver grávida do nosso filho'. Como este plano deu errado!"

Recorde-se que o DJ foi encontrado morto há uma semana, em Mascate, capital do sultanato de Omã, onde se encontrava de férias com amigos. Esta quinta-feira, foi escrita uma nova página no último capítulo da vida do produtor musical, com a família do jovem de 28 anos a emitir um comunicado no qual escreve que ele "não podia continuar mais tempo assim", sugerindo que o sueco colocou um ponto final à sua vida. "Ele queria encontrar a paz", acreditam os parentes de Avicii.

A teoria de que Tim Bergling terá cometido suicídio ganhou, assim, mais força, isto após as autoridades daquele país do Golfo terem excluído a hipótese de crime em relação à causa da morte. "Não há qualquer pista criminal", disse uma fonte policial à agência France Presse, já depois de o corpo de Avicii ter sido autopsiado por duas vezes.

Descrito pela família como "um homem sensível que amava os seus fãs, mas que evitava os holofotes", Avicii deixou uma fortuna de cerca de 70 milhões de euros, calculada pelo portal Celebrity Net Worth na altura do anúncio da sua reforma antecipada. É o resultado de dez anos de trabalho do DJ que foi o primeiro a atingir as 200 milhões de reproduções na história do Spotify, com a canção "Wake me up".