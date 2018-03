Namorada de Djaló quer distância de "guerra" entre jogador e Luciana

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:04 Facebook

A nova paixão de Yannick Djaló quer manter-se afastada da "guerra" entre o jogador e Luciana Abreu no que respeita às filhas do ex-casal. "Já estive na linha de frente de uma guerra entre pais e sei o que é estar nessa guerra. Sei o que é ficar no meio dessa confusão. É horrível", diz Daisy Gonçalves.

Foi acusada por Cláudio Ramos de "provocar" Luciana Abreu. Em resposta ao comentador da rubrica "Jornal Rosa", do programa "Queridas Manhãs", Daisy Gonçalves diz que não tenciona envolver-se na batalha entre Yannick Djaló, com quem assumiu uma relação há cerca de um mês, e Luciana Abreu.

"Nunca comentei nada sobre a separação ou o poder parental, seja o que for, em relação ao Djaló, porque acho que [deveria ser] seria a última pessoa a fazer isso. Já estive na linha de frente de uma guerra entre pais e sei o que é estar nessa guerra. Sei o que é ficar no meio dessa confusão. É horrível. Não é uma situação agradável", diz a blogger num vídeo enviado ao formato das manhãs da SIC.

Recorde-se que o futebolista e a estrela da estação de Carnaxide têm duas filhas em comum, Lyonce e Lyannii, e têm trocado várias acusações em público. Estão separados desde dezembro de 2013, ao fim de três anos de casamento.

Quem nunca passou por isso não sabe o que é estar numa guerra entre os pais que, supostamente, deviam ser pessoas que deviam amar-se por nós (Daisy Gonçalves)

Na filmagem, a jovem moçambicana recorda que, "quando somos os filhos, olhamos para os nossos pais e vemos que já se amaram um dia, que somos frutos desse amor e, supostamente, o amor devia continuar, [pelo menos] na nossa cabeça". "Nunca hei de cultivar uma guerra [destas]. Os meus pais não eram figuras mediáticas, agora imaginem duas crianças cujos pais são figuras mediáticas", avisa.

Daisy Gonçalves alerta para o facto de "as pessoas" não terem em consideração o que "essas crianças sentem quando vão para a escola e têm as outras crianças a comentar que ouviram os pais a falar sobre essa guerra, que comentam que o pai e a mãe estão a lutar por causa da guarda".

"Nunca fui de fazer isso. Por isso, digo sempre, vamos fazer o amor e não guerra", acrescentou.

Além de Lyonce e Lyannii, Luciana Abreu é ainda mãe das gémeas Amoor e Valentine, nascidas em dezembro passado e fruto do seu casamento com Daniel Souza.