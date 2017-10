Namorada de Rui Patrício mostra "barrigão" no final da gravidez

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:12 Facebook

A namorada do guarda-redes do Sporting, Vera Ribeiro, espera ansiosamente uma leoa e, ao contrário da gravidez anterior, mostra com orgulho a barriga de 36 semanas.

Rui Patrício e Vera Ribeiro são pais de Pedro, de um ano, que nasceu depois do triunfo da seleção portuguesa no Mundial de 2016. Sendo Pedro o primeiro filho, o casal optou por não expor a gravidez, mas desta vez Vera não se coíbe de partilhar com os seguidores fotografias da sua barriga na rede social Instagram.

A psicologa clínica tem partilhado algumas imagens já em final de gestação e junto do primogénito, transparecendo o orgulho que sente pela família em formação.

O guarda-redes do Sporting confessou em entrevista que adora ser pai, daí a segunda gravidez em tão pouco tempo. "Mesmo depois de ouvirmos as pessoas falar, enquanto não somos pais não conseguimos sentir realmente o que é o amor de um pai. O foco da nossa vida é outro. Sem dúvida que é mesmo muito bom, por isso é que vem aí outro", disse.

Rui Patrício encontrou estabilidade ao lado de Vera Ribeiro depois de um divórcio complicado com Joana Pereira.