Namorado de Jennifer Lopez recorda autógrafo dado pela cantora há 20 anos

João Manuel Farinha Hoje às 14:01 Facebook

Twitter

Alex Rodriguez partilhou uma fotografia de um autógrafo dado por Jennifer Lopez há 20 anos, longe de imaginar que um dia seriam namorados.

Muito antes de pensar em namorar com Jennifer Lopez, Alex Rodriguez já era fã da cantora. Prova disso mesmo é a mais recente publicação do ex-atleta no Instagram.

"Há quase 20 anos, quando uma superestrela da pop assinou uma fotografia a um jovem jogador de basebol", declarou na legenda da fotografia. O autografo foi escrito "para o Alex, com amor", por Jennifer Lopez.

A cantora não ficou indiferente ao "tesourinho" recuperado pela cara-metade e partilhou a mesma fotografia na rede social: "Wow! Tive de republicar! Ele encontrou isto enquanto limpava a arrecadação."

Os admiradores do casal também se manifestaram. Houve quem dissesse que a artista e o ex-basebolista "estavam destinados a ficar juntos" e quem felicitasse Alex Rodriguez por ter "concretizado o [seu] sonho" alguns anos depois.