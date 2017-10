Ana Filipe Silveira Hoje às 13:06 Facebook

Carolina Patrocínio quer ensinar a filha mais nova, Frederica, de um ano e meio, a tratar do cão da família. Mas Kika, como é carinhosamente tratada, está mais interessada em partilhar com o animal.



A "tarefa da Kika" era simples: amealhar um pouco de ração e dar de comer a Kruger, o Leão da Rodésia que faz parte da família há vários anos.

Mas Kika quis mais e, antes de meter a comida na tigela, tal como Carolina Patrocínio lhe ensinou, molhou os dedos na água do animal e levou-os à boca.

A apresentadora da TVI aproveitou para deixar um ensinamento filha e a todos aqueles que assistirem à gravação que fez do momento e que partilhou no InstaStories: "Não! Não se bebe a água do cão".

Frederica é a filha mais nova da apresentadora e do jogador de râguebi Gonçalo Uva. O casal é ainda pai de Diana, de três anos.