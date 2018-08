Naomi Watts pede ajuda a Nicole Kidman para "capturar e libertar" um rato

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:36 Facebook

Twitter

Nicole Kidman partilhou um vídeo no Instagram no qual mostrou como capturou e libertou uma (grande) aranha. Agora, com um rato a passear-se no seu jardim, Naomi Watts pede ajuda à amiga.

A destreza de Nicole Kidman a apanhar e libertar uma aranha que estava junto à piscina da sua casa não passou despercebida aos fãs da atriz australiana, que partilhou o momento nas redes sociais e recebeu vários elogios.

Quem também reparou na sua coragem foi Naomi Watts. Ora, vendo-se num momento de "aflição", mas com um rato, a artista britânica acabou por requisitar a ajuda da colega.

"Olá Nicole Kidman. Tivemos um convidado inesperado esta manhã. Podes vir cá para o capturar e libertar?", brincou a estrela de filmes como "King Kong" e "Mulholland Drive" na legenda de uma filmagem com o referido "convidado".

Veja o vídeo de Nicole Kidman:

E agora o de Naomi Watts: