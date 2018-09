Nariz com nariz, testa com testa: Meghan Markle abraça saudação indígena

Dúlio Silva Hoje às 15:10 Facebook

No primeiro evento de Meghan Markle sem a companhia do marido, o príncipe Harry de Inglaterra, a duquesa de Sussex protagonizou um episódio caricato ao ser recebida por convidados com a tradicional saudação do povo Maori.

O popular cumprimento do povo nativo da Nova Zelândia não constrangeu a ex-atriz norte-americana, que aceitou o repto com um sorriso no rosto. A saudação é conhecida como Hongi e caracteriza-se por um aperto de mão enquanto o nariz e a testa de uma pessoa são encostados aos de outra.

O episódio aconteceu na terça-feira à noite, na abertura da mostra de arte "Oceania", exposta na Academia Real Inglesa, em Londres, Inglaterra. Tratou-se, de resto, do primeiro compromisso oficial em que a duquesa de Sussex surgiu sem o príncipe Harry, volvidos quatro meses do casamento real. Também ele, há três anos, protagonizou imagens idênticas durante a visita que fez à Nova Zelândia.