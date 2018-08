Nasceu a irmã de Justin Bieber

João Manuel Farinha Hoje às 16:09 Facebook

A família do cantor Justin Bieber aumentou esta quinta-feira com o nascimento de Bay, fruto do casamento do pai do artista com Chelsey Rebelo.

Justin Bieber tem mais uma irmã. Bay - assim se chama a bebé - é a primeira filha em comum de Jeremy Bieber e Chelsey Rebelo e nasceu esta quinta-feira. A notícia foi dada pelo pai do cantor, através de uma publicação nas redes sociais.

"Damos as boas-vindas a uma bebé saudável, Bay Bieber, nascida às 8:30", pode ler-se na legenda da imagem publicada no Instagram, em que Jeremy surge a segurar no elemento mais novo da família, perante o olhar de Chelsey, com quem se casou em fevereiro deste ano, na Jamaica.

Além de Justin, de 24 anos, e da recém-nascida, Jeremy é pai de Jazmyn, de dez, e Jaxon, de oito.