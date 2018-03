Ana Filipe Silveira Hoje às 19:36 Facebook

Twitter

A apresentadora da SIC deu à luz esta quarta-feira, às 15.38 horas, no Hospital da Luz, em Lisboa.

Carolina Patrocínio é mãe pela terceira vez. A apresentadora, que optou por não saber o sexo, deu à luz uma menina, a quem vai chamar de Carolina.

"As 15.38 horas nasceu o nosso terceiro bebé. É saudável e nasceu de parto natural no Hospital da Luz. É (outra) menina e tem o nome da mãe", escreveu a anfitriã do "Fama Show", da SIC.