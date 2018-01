Nasceu Lourenço, o terceiro filho de Núria Madruga

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:22 Facebook

O terceiro filho da atriz Núria Madruga e do empresário Vasco Silva nasceu esta terça-feira, com 3,250 quilos e 51 centímetros. A notícia foi dada pelos pais através de um vídeo publicado nas respetivas contas das redes sociais.

"Obrigado, 2018! Já nos deste o melhor!" Foi assim que Núria Madruga anunciou ao mundo a chegada de Lourenço, publicando um vídeo na sua página de Facebook com a data de nascimento, o peso e o tamanho do bebé.

A caixa de comentários da mensagem da atriz foi rapidamente inundada com mensagens. A atriz Sofia Ribeiro, por exemplo, deu os "parabéns" e desejou "muita saúde" para a mãe e para o bebé. Dália Madruga, irmã de Núria, não escondeu a felicidade pela chegada de mais um sobrinho: "O meu sobrinho querido! A titi ama-te muito, Lourenço!"

Foi também Dália que se encarregou de partilhar a primeira fotografia do sobrinho, numa imagem em que Lourenço segura o dedo do filho mais velho da antiga apresentadora da RTP1, João: "Bem-vindo, Lourenço! A mão do meu sobrinho mais novo a segurar a mão do meu filho mais velho traduz aquilo que realmente importa na vida, a família!", escreveu como legenda.

Núria Madruga e Vasco Silva estão casados há sete anos e já são pais dos gémeos Sebastião e Salvador, de seis anos.