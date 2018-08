Nasceu o primeiro filho de Paulo Rocha

Dúlio Silva 25 Maio 2018 às 12:19 Facebook

Nasceu, esta quarta-feira, o primeiro filho do ator Paulo Rocha. O português, a viver no Brasil desde 2011, ainda não se pronunciou acerca do nascimento do bebé, mas já existem fotografias da família completa.

O primeiro fruto da relação de Paulo Rocha com a psicóloga Juliana Pereira da Silva chegou ao Mundo esta quarta-feira. Chama-se José Francisco e marca a estreia do ator na paternidade.

O intérprete ainda não reagiu publicamente ao nascimento do filho, mas a fotógrafa que captou as primeiras imagens do recém-nascido tornou-as públicas na sua página de Facebook. Segundo Daniela Justus, foi um "partão lindo".

José Francisco nasceu a 23 de maio, a escassos dias do aniversário do pai. Paulo Rocha celebra 41 primaveras no próximo dia 27.

Paulo e Juliana estão juntos desde 2012. Numa entrevista à revista brasileira "Quem", há dois anos, o ator fez uma rara demonstração de amor à sua cara-metade. "A Juliana está em primeiro lugar na minha vida. Neste momento, a minha família é ela. Apesar de não termos oficializado esta relação para os trâmites legais, já me sinto casado".

Paulo Rocha emigrou para o Brasil há sete anos para participar na novela "Fina Estampa", da TV Globo. Findo esse projeto, o ator permaneceu em terras de Vera Cruz. Desde então, tem integrado o elenco de vários projetos de ficção da estação de televisão com mais audiência no Brasil, como "Guerra dos Sexos" (2012), "Império" (2014), "Totalmente Demais" (2015) e "Novo Mundo" (2017).