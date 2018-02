Nasceu o segundo filho de Michael Phelps

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:55 Facebook

Michael Phelps e a mulher, Nicole Johnson, são pais pela segunda vez. Nas últimas horas, foram partilhados os primeiros registos fotográficos de Beckett Richard Phelps.

O anúncio do nascimento do segundo filho do ex-nadador olímpico foi feito pelo próprio, na noite de terça-feira, nas suas contas oficiais de Facebook e Instagram. A acompanhar um retrato de família, na qual só falta mesmo o patriarca, Michael Phelps escreve uma mensagem em que fala dos "momentos mágicos" vividos pela sua família na passada segunda-feira.

"A Nicole e eu gostaríamos de apresentar ao mundo Beckett Richard Phelps. Tivemos um bebé saudável e a mamã encontra-se bem. Sinto-me verdadeiramente o homem mais feliz do mundo", realça o norte-americano, de 32 anos, que sublinha ainda que "ser capaz de construir uma família de, até agora, quatro (seis com os cães) é incrível".

Já a mãe destaca, no Instagram, o facto de "estar rodeada por meninos". "Não poderia estar mais feliz", disse Nicole Johnson, que ao lado do marido se tinha estreado na maternidade em maio de 2016, com o nascimento de Boomer Robert Phelps.

E nem o irmão mais velho deixou de se pronunciar, através da mesma rede social, sobre a chegada de um novo membro à família. "Tudo o que quero fazer é agarrá-lo. Mal posso esperar por te ensinar tantas coisas fixes sobre o mundo", lê-se na legenda da imagem partilhada no seu perfil de Instagram.

Beckett Richard e Boomer Robert Phelps são fruto da relação que Michael Phelps mantém com Nicole Johnson desde 2007, ainda que pautada por alguns altos e baixos. O casal separou-se em 2011 mas reatou passados três anos. Em junho de 2016, oficializaram a relação numa cerimónia em Paradise Valley, no estado norte-americano de Arizona.