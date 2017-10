Nasceu o segundo filho de Naide Gomes

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:05 Facebook

Naide Gomes e Pedro Oliveira já deram as boas-vindas a Miguel. A notícia foi dada através das redes sociais, onde a ex-atleta publicou a primeira fotografia do segundo filho.

"Já nasceu o Baby Miguel", escreveu, este domingo, Naide Gomes na mensagem que se faz acompanhar do primeiro registo fotográfico do segundo rebento do casal, ao lado da mãe, num quarto de hospital.

"Ele é lindo", acrescentou a ex-atleta, que anunciou o fim da sua carreira em 2015, devido a uma lesão prolongada. "A aventura continua", sublinhou ainda Naide, de 37 anos, que já é mãe de Mateus, cujo segundo aniversário foi celebrado em setembro.

Os dois filhos de Naide Gomes são fruto da relação que a ex-atleta olímpica mantém com Pedro Oliveira há 14 anos. Os dois ficaram noivos em janeiro de 2014 e casaram-se em julho do ano passado numa cerimónia íntima.