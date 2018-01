Nasceu o terceiro filho de Jessica Alba

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:32 Facebook

Jessica Alba apresentou, esta segunda-feira, nas redes sociais, o filho, nascido no último dia de 2017. Hayes Alba Warren é o terceiro fruto da relação da atriz com o produtor de cinema Cash Warren.

"Hayes Alba Warren, 12/31/17. O melhor presente de ano novo! O Cash e eu sentimo-nos abençoados. A Haven e a Honor também estão obcecadas com o seu novo irmãozinho", escreveu Jessica Alba na legenda da primeira fotografia que publicou do terceiro rebento, que nasceu no passado dia 31 de dezembro.

Hayes é o primeiro filho de Jessica Alba, de 36 anos, e do produtor cinematográfico Cash Warren, de 38, que já são pais de Honor, de nove anos, e Haven, de seis. O nome do bebé vem dar continuidade à preferência do casal de batizar os filhos com nomes começados pela letra H.

Também o marido da atriz quis assinalar o nascimento de Hayes, publicando no seu Instagram uma fotografia do bebé. "Hayes Alba Warren: tu sabes como celebrar o ano novo! Apareceste uns dias antes do previsto, mas não podíamos estar mais felizes. A tua mamã é a mulher mais forte que conheço... És tão sortudo por tê-la ao teu lado. Tens duas irmãs maravilhosas que já te adoram e sei que te vais sentir agradecido por tê-las a guiar-te no caminho", começou por escrever.

E acrescentou: "No teu primeiro dia de vida, prometo amar-te, cuidar de ti e dar-te uma mão cheia de sonhos para explorar. Bem-vindo à família, meu doce bebé Hayes!"

Jessica Alba e Cash Warren casaram-se em 2008, ao fim de quatro anos de namoro. Nos últimos anos, a atriz tem deixado de lado a representação e tem-se dedicado à família e à sua marca de produtos de beleza, a Honest Beauty.