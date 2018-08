Nem Will Ferrell quis perder a Eurovisão lusa

Ana Filipe Silveira 12 Maio 2018 às 14:41 Facebook

O ator norte-americano não quis perder a estreia de Portugal na organização de um Festival Eurovisão da Canção. Will Ferrell tem acompanhado o certame e até já tem um tema favorito à vitória.

É sabido que a Eurovisão é o maior espetáculo de música europeu e que desde os seus primórdios tem conquistado outros cantos do mundo. Além da Austrália, que em 2015 conseguiu o seu lugar no certame, também nos Estados Unidos há fãs do concurso.

Will Ferrell é um desses exemplos. Ao longo dos últimos anos, o ator norte-americano, de 50 anos, tem acompanhado o Festival por perto e, esta vez, não é exceção. O coprotagonista de filmes como "Zoolander" tem estado em Lisboa, onde decorre o evento, e vibrado com os temas em competição.

Porém, entre os 26 que este sábado à noite vão disputar a final, transmitida em direto nos vários canais do universo RTP, Ferrell terá já um favorito: deverá torcer por "Dance You Off", a canção interpretada por Benjamin Ingrosso em representação da Suécia.

A razão é simples: o também comediante é casado desde 2000 com Viveca Paulin, de origem sueca, com quem tem três filhos, Magnus, Axel e Mattias. Curiosamente, Ferrell e Paulin conheceram-se em 1999, quando a Suécia venceu a Eurovisão com a música "Take me to your Heaven", por Charlotte Nilsson.