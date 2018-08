Neville da saga "Harry Potter" já é um homem casado

Dúlio Silva 29 Maio 2018 às 13:26 Facebook

Twitter

Lembra-se de Neville Longbottom, uma das personagens mais acarinhadas pelo público da saga "Harry Potter"? Cresceu e anunciou, esta segunda-feira, que se casou com Angela Jones.

Na sua conta da rede social Twitter, Matthew Lewis publicou uma fotografia do casamento que decorreu este fim de semana, em Itália, no mesmo dia em que a sua banda preferida atuou naquele mesmo país. Algo que o levou a brincar com a situação.

"Não só perdi o concerto dos Arctic Monkeys em Los Angeles, como eles também estavam a atuar em Itália no mesmo dia em que lá estávamos e a minha mulher me fez casar com ela em vez de ir assistir ao concerto. Estou furioso", escreveu o ator de 28 anos.

A fotografia do casamento, replicada também na sua conta de Instagram, alcançou mais de meio milhão de "gostos" e muitas mensagens a felicitar o recém-casal.

"Parabéns, Neville. Adoro-te", comentou uma internauta, em alusão à personagem a que Lewis deu vida na saga criada por J. K. Rowling.

Matthew Lewis e Angela Jones namoram desde julho de 2016 e, em novembro desse ano, o jovem "Gryffindor" pediu a namorada em casamento, durante uma viagem a Paris.